Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş , Gedson Fernandes’i kadrosuna katmayı hazırlanıyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes bu akşam saat 20:30'da İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, 6 aylığına kiralık olarak Rizespor 'a gidecek.. Yeni sezon öncesi ise siyah beyazlı takımın kadrosuna dahil edilecek.

Siyah-Beyazlı ekip, Gedson için 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında Benfica ile anlaştı. Portekizli futbolcu yıllık 1.6 milyon Euro alacak.

Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.

DHA