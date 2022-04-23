Beşiktaş 'ta Güven Yalçın'ın ayrılma ihtimalinin artması üzerine listedeki isimleri güncelleyen yönetim, Galatasaray 'da aradığını bulamayan Halil Dervişoğlu ile görüşmeleri başlattı.

Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.

Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

Sabah







