Beşiktaş 'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor! Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren ve çıkışa geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezonun en önemli transfer hamlesini yapan Siyah Beyazlılar, Alexander Sörloth için de girişimlerini sürdürüyor.

Milliyet gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Siyah Beyazlıların güdemini değerlendirirken Sörloth dışında görüşülen ismi canlı yayında açıkladı ve "Sörloth ile birlikte gelebilirler" ifadesini kullandı.

Serdar Sarıdağ'ın değerlendirmeleri şu şekilde...

"ABARTMAYI SEVİYORUZ"

"Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının skorları Valerien Ismael için bir ölçüt değil. Bu maçlardan sonra Ismael'i göklere çıkarttılar. Sanki daha önce Beşiktaş'ta antrenman yapılmıyordu. Böyle bir şey yok. Ama biz basın olarak cahilmişiz araştırmadığımız için uzaylı gözüyle bakıyoruz ve abartıyoruz. Gökhan Keskin hocayla konuştuk ve kendisi bana "Bunlar bizim futbolculuğumuz döneminde yapılıyordu" dedi. Bizim basın gerçekten cahil. İyi ve idealist bir hoca. Başarılı bir hoca."

"JED WALLACE VE GHEZZAL'IN BİR ARKADAŞI LİSTEDE"

"Gol atamadığın sürece arkaya kimi alırsan al başarılı olamıyorsun. Jed Wallace diye bir oyuncu var Milwall'da oynuyor. Jed Wallace da Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sol kanatta oynuyor. Birkaç isim daha var. Biri de Ghezzal'ın arkadaşı olabilir. Valerien Ismael'i Ghezzal ve Rosier'e sordular. Gelecek kanat oyuncularından biri de Fransızca konuşanlardan. Hatta Ghezzal'ın arkadaşlarından biri olduğunu duydum."

LARIN VE FENERBAHÇE İDDİASI

"Larin'in Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardığını duydum. Önümüzdeki sezon olmayacak. Burada Beşiktaş yönetimi doğru bir tavır içerisinde. Benim borcum ve ekonomik durumum bu kadar diyor. Başarılı olsa bile Beşiktaş haklı çünkü Beşiktaş o parayı vermez Larin'e... Bugün eğer Dorukhan, Trabzonspor'da başarılıysa bu Beşiktaş'ın sayesinde. Larin konusunda Beşiktaş yerde göğe kadar haklı. Aboubakar konusunda da Beşiktaş haklıydı. Cyle Larin en çok parayı hangi kulüp verirse oraya gider. Fenerbahçe , Galatasaray veya Trabzonspor olabilir ama Arap ülkelerinden de teklif var. Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euroluk bir teklif geldi ama yerine konulacak isim bulunamadı diye kalmıştı."

YERLİ KALECİ

"Mert Günok düz koşulara başladı. Sezon öncesi kampa katılacak hatta 2-3 hafta içinde takımla antrenmanlara başlayacak. Emre yine iyi. Kaleci antrenörleri iyi olduğu için iyi yerli kaleciler çıkıyor. Rasim Kara'nın TFF'deki kaleci antrenörleri konusunda yaptığı çalışmaların meyve yeniyor."

"ABOUBAKAR ŞAMPİYONLUĞU RİSKE ATTI"

"Beşiktaş hücum hattı, alt yaş gruplarındaki ergen oyuncular gibi. Acımasız olacaksın, o çimi sen parçalayacaksın. Beşiktaş'ın üçüncü bölge oyuncusu 'gaddar' olacak. Hala Aboubakar diyen Beşiktaş taraftarını anlamıyorum. Aboubakar bilerek oynamayarak, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu riske attı. AboubakarSpor'lu olmayın, Sergen YalçınSpor'lu olmayın, TaliscaSpor'lu olmayın."

YENİ FORVETİ AÇIKLADI

"MLS'te oynayan Polonyalı golcü Adam Buksa, bir aydır Beşiktaş'ın gündeminde. Beşiktaş'ın golcü transferi için gündemindeki oyuncular Sörloth ve Adam Buksa. Adam Buksa, Sörloth ile birlikte gelebilir."

SORLOTH TRANSFERİ

"Diplomasi çok önemli. Beşiktaş transfer diplomasisini iyi yönetiyor. Gedson Fernandes konusunda da benzer bir taktik uygulandı. Alexander Sörloth için Real Sociedad, Leipzig ve Trabzonspor ile transfer diplomasisi yönetilecek. Eğer oyuncu Trabzonspor'a gitmek istemezse Beşiktaş bu transfer için ısrarcı olacak.

BURAK YILMAZ

"Bu işler belli olmaz. Beşiktaş'tan teklif giderse, Burak Yılmaz 'hayır' demez."

ERSİN VE RIDVAN İÇİN TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer bütçesini Ersin ve Rıdvan'dan gelebilecek paralarla oluşturmak çok iyi olur Beşiktaş için. İkisine de teklif var ve giderlerse şaşırmam. Ersin'e 7-8 milyon Euroluk teklifler var. Rıdvan için de bazı girişimler var."

"ONYEKURU, BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE YOK"

"Onyekuru'nun Beşiktaş'ın listesinde olmadığını duydum. Oyuncuyu Beşiktaş'a önerenler var ama yarın ne olur bilemeyiz. Şu an için Onyekuru listede yok."