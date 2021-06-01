Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından gözler 2021-22’ye çevrilirken, dün itibariyle hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ’nin teknik direktörlerinin sözleşmesi sona erdi. Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Sergen Yalçın, sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim ve kariyerinde ilk teknik direktörlük deneyimine Kanarya’da imza atan Emre Belözoğlu şu an resmi olarak takımlarının başında yer almıyor.





İki ezeli rakibin gündeminde seçim var

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim hemen hemen her fırsatta aralarından sıkıntı olmadığının altını çizerken, yeni sözleşme ile birlikte maaşında düzeltme bekleyen Sergen Yalçın ile henüz masaya oturulmadı. Siyah beyazlıların aksine Galatasaray ve

Fenerbahçe ise öncelik şu an teknik adamdan ziyade yapılacak olan seçim. 6 adayın yarışacağı sarı kırmızılıların başkanlık seçimi 19 Haziran’da yapılacak ve buradan çıkacak sonuca göre Terim’in mi devam edeceği yoksa yeni bir hocanın mı geleceği belli olacak.





Fenerbahçe kimleri gönderecek?

12-13 Haziran’da genel kurulunu gerçekleştirecek olan FBahçe’de Emre Belözoğlu ile ilgili karar henüz verilmedi. Ancak mevcut isimlerle devam edilse de yeni hocalar ile anlaşılsa da 3 kulübün diğer bir ortak sıkıntısı ise takımda durumları belirsiz olan oyuncular. Beşiktaş’ta sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları biten tam 10 oyuncu bulunuyor. G.Saray’da ise bu rakam 12. 4 futbolcunun anlaşmasının sona erdiği F.Bahçe’de ise sözleşmeleri süren ve kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumu asıl sorun olarak ön plana çıkıyor. (Hürriyet)



