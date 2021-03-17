SON DAKİKA! Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk yolunda büyük bir öneme sahip olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

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İŞTE SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:

19 Mart Cuma

16:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Bahattin Şimşek)

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Volkan Bayarslan)

20 Mart Cumartesi

13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Arda Kardeşler)

16:00 Göztepe - Sivasspor (Yasin Kol)

16:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (Mert Güzenge)

19:00 Trabzonspor - Ankaragücü (Zorbay Küçük)

21 Mart Pazar

13:30 Antalyaspor - Erzurumspor (Erkan Özdemir)

13:30 Konyaspor - Alanyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Denizlispor - Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)





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