Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yabancı madde yağmuru!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, muhteşem atmosferde oynandı. Ancak tribünlerden sahaya yağdırılan yabancı maddeler nedeniyle istenmeyen görüntüler oluştu. Mücadelenin henüz başında İrfan Can Kahveci, serbest vuruş kullanmak için topun başına geçtiği sırada kafasına gelen bir cisim nedeniyle yerde kaldı. Yıldız futbolcu, kenarda tedavi edildikten sonra mücadeleye devam edebildi.





Yabancı madde yağmuru, karşılaşma boyunca devam etti. Fenerbahçeli oyuncular, zaman zaman taç ve korner atışı kullanamayıp hakem Arda Kardeşler'e şikayette bulundu. Kardeşler, yabancı madde atıldığı için stattan anons yaptırmak zorunda kaldı.