Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı açıklandı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
İşte Süper Lig'de 36. hafta programı:
6 Mayıs Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor