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Son Dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı

Son dakika haberi... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı. Dev derbi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

28 Nisan 2022, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı açıklandı.  Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İşte Süper Lig'de 36. hafta programı:

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

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