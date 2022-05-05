SON DAKİKA! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu ilan etti. Ligde üst sıralarda Avrupa mücadelesi verilirken, alt sırada zor bir ihtimal de olsa Altay ve Çaykur Rizespor ligde kalma mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe , Konyaspor ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi için mücadele ederken; Alanyaspor, Beşiktaş , Karagümrük, Adana Demirspor ve Antalyaspor UEFA Konferans Ligi'ne katılım sağlamak için kalan maçları en avantajlı şekilde bitirmek istiyor.

Süper Lig'de maçlar 36. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Bu dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. 34 yaşındaki genç hakem kariyerinde ilk kez bir derbi yönetmiş olacak.

Fırat Aydınus geri döndü

Merkez Hakem Kurulu'nun görevine son verdiği ve sonradan Tahkim Kurulu'nun bu kararı bozması sonrasında görevleri geri verilen hakemlerden Fırat Aydınus, o dönemden bu yana ilk kez bir maç yönetecek. Aydınus, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçına atandı.

Mete Kalkavan yeniden Süper Lig'de

Görevinden alınan hakemlerden birisi de Mete Kalkavan'dı. Kalkavan geçtiğimiz hafta Spor Toto 1. Lig'de oynanan Erzurumspor - Kocaelispor maçını yönetmişti. Tecrübeli hakem bu hafta Süper Lig'e geri döndü. Mete Kalkavan pazartesi günü oynanacak Antalyaspor - Konyaspor maçında düdük çalacak.

Bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar:

6 Mayıs Cuma

20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

7 Mayıs Cumartesi

16:00 Sivasspor - Kasımpaşa (Ali Şansalan)

16:00 Karagümrük - Göztepe (Mustafa Kürşad Filiz)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (Fırat Aydınus)

19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

8 Mayıs Pazar

16:00 Altay - Giresunspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Malatyaspor - Rizespor (Sarper Barış Saka)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)



