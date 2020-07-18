Son dakika! Beşiktaş Ezequiel Munoz transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Edwin Gyasi ve Doğukan İnci'yi kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, stoper transferinde aradığı ismi Arjantin'de buldu. Victor Ruiz'in şok ayrılığı sonrası arayışa giren Beşiktaş, son olarak Lanus forması giyen ve şu sıralar bonservisi elinde olan Ezequiel Munoz'la söz kesti.

600 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş Yönetimi, 31 yaşındaki futbolcuya 600 bin Euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi. Uzun yıllar Serie A'da forma giyen Munoz'un yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı gelen haberler arasında.

Beşiktaş teknik heyetinin, geriden oyun kurma konusunda oldukça başarılı olan Munoz'un transferinde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

Son olarak Lanus forması giyen Ezequiel Matias Munoz, bu sezon 22 maçta görev aldı, 1 gol kaydetti. 30 Haziran'da kulübüyle sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan tecrübeli stoperin kariyerinde sadece 1 kırmızı kart görmesi dikkat çekiyor.

7 yıl Serie A'da oynadı

Boca Juniors altyapısından yetişen Munoz, 2010 yılında 5 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer olmuştu. Serie A'da 7 yıl geçiren tecrübeli stoper, Palermo'nun ardından Sampdoria ve Genoa formaları giydi. 2017'de 2.5 milyon bedelle Leganes'e katılan Arjantinli futbolcu, son olarak Lanus forması giydi.

Profesyonel kariyerinde 259 maça çıkan Munoz, 7 gol atma başarısı gösterdi. Aynı zamanda İtalyan pasaportuna da sahip olan 30 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL