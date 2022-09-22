Taraftarın kötü tezahüratlarına maruz kalan Ersin Destanoğlu'nu mental olarak ayağa kaldırmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, genç kalecinin sözleşme sorununu da çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Ersin'e 4 yıllık kontrat öneren ve sezon başına 10 milyon TL teklif yapan Beşiktaş yönetimi, hâlâ altyapıdan çıktığı sözleşme ile oynayan 21 yaşındaki eldivenin 20 milyon TL isteğine sıcak bakmadı. Siyah-beyazlı kulübün son teklifi 12 milyon TL oldu.

SÖZLEŞME UZATMAZSA SEZON SONU SERBEST

İki tarafın görüşmelerinin Ersin'in cevabına bağlı devam edeceği kaydedildi. Ancak yönetim bu ücretin üstüne çıkmak istemiyor. Genç file bekçisi, sözleşmesi uzatılmadığı takdirde sezon sonunda serbest kalacak.

Kaynak: Sabah







