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Son dakika | Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Son dakika Beşiktaş haberi...Siyah-Beyazlı formayla yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Ersin Destanoğlu'nun yeni kontrat konusu, sonuca bağlanmak üzere...

29 Eylül 2022, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Genç kaleciyle 4 yıllık anlaşma konusunda el sıkışan yönetim, derbi öncesinde imzaları resmen açıklamayı planlıyor. Ersin, Fenerbahçe maçına kadar iyi çalışıp kaleye geçmek istiyor.

Beşiktaş , Ersin Destanoğlu ile 4+1 senelik sözleşme imzalamak için anlaşma sağladı. 

Ersin Destanoğlu senelik 750 bin euro kazanacak. Bugün ya da yarın resmi sözleşmeler imzalanacak.

Bu sezon 5 maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu, 7 gol yemişti. Genç kalecinin performansı da eleştirilmişti.

Orhan Yıldırım/ Fanatik özel


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