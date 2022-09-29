Genç kaleciyle 4 yıllık anlaşma konusunda el sıkışan yönetim, derbi öncesinde imzaları resmen açıklamayı planlıyor. Ersin, Fenerbahçe maçına kadar iyi çalışıp kaleye geçmek istiyor.

Beşiktaş , Ersin Destanoğlu ile 4+1 senelik sözleşme imzalamak için anlaşma sağladı.

Ersin Destanoğlu senelik 750 bin euro kazanacak. Bugün ya da yarın resmi sözleşmeler imzalanacak.

Bu sezon 5 maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu, 7 gol yemişti. Genç kalecinin performansı da eleştirilmişti.

Orhan Yıldırım/ Fanatik özel







