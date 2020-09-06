SON DAKİKA! Beşiktaş, Enzo Roco ile yollarını resmen ayırdı!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Beşiktaş'tan yapılan açıklmada, ''2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco’ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Geçmişe dayalı 700 bin euroluk ödemesi Şilili futbolcuya 4 taksit halinde ödeme yapılacağı gelen haberler arasında.. Beşiktaş, Şilili savunma oyuncusunun 2018-2019 sezonun başında bonservis ödemeden transfer etmişti.

Siyah Beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan Roco'nun yıllara göre alacağı ücret şu şekildeydi:

2018-2019 sezonu: 1.4 milyon Euro

2019-2020 sezonu: 1.4 milyon Euro

2020-2021 sezonu: 1.5 milyon Euro