Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen Beşiktaş , yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Gedson Fernandes, Saiss, Cenk Tosun ve Weghorst'u transfer eden, kaptan Atiba ile yeniden anlaşan Siyah-Beyazlılar, savunmaya bir takviye daha yaptı.

İspanya kampına yetişecek

Beşiktaş. Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak. Siyah-Beyazlılar, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon Euro artı sonraki satıştan %50 kar payı ödeyecek. Beşiktaş, genç stoperle 5 yıllık anlaşma yaptı.

Gökmen Özcan







