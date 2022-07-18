MENÜ

Son dakika! Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı transfer etti

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş yaklaşık 20 gün önce prensip anlaşmasına vardığı İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ı transfer etti.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 17:52 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı transfer etti

Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen Beşiktaş , yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Gedson Fernandes, Saiss, Cenk Tosun ve Weghorst'u transfer eden, kaptan Atiba ile yeniden anlaşan Siyah-Beyazlılar, savunmaya bir takviye daha yaptı.

İspanya kampına yetişecek

Beşiktaş. Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın İspanya kampına katılacak. Siyah-Beyazlılar, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon Euro artı sonraki satıştan %50 kar payı ödeyecek. Beşiktaş, genç stoperle 5 yıllık anlaşma yaptı.

Gökmen Özcan


İlgili Haberler
Emrecan Uzunhan kimdir, mevkisi ne? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...