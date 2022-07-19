Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu sezon Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka'yı transfer eden ve Atiba ile sözleşme yenileyen Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı.

Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır.







