Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bu sezon Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka'yı transfer eden ve Atiba ile sözleşme yenileyen Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı.
Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır.