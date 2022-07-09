Son dakika! Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini bitiriyor

Yeni sezon öncesi; Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Romain Saiss, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini açıklayan Beşiktaş 'ta, sıra İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'a geldi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, genç savunmacıyla ilgili transferde artık sona geldiği öğrenildi. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Emrecan Uzunhan transferi konusunda dün A Spor'a açıklamalarda bulundu. Osman Zeki Korkmaz, "Emrecan Uzunhan transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler artık son noktada. Ufak tefek pürüzler var, birkaç günü bulur bu transfer " ifadelerini kullandı.

Ismael, 11'de oynatacak

21 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da 21 müsabakada şans buldu. Emrecan Uzunhan bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, sol ayaklı savunmacıyı, yardımcılarıyla beraber yaptığı analizler sonuncunda, çok beğendiği ve ilk 11'in sol stoperi yapmayı planladığı kaydedildi. Beşiktaş, Emrecan için İstanbulspor'la son olarak 2 milyon Euro artı sonraki satıştan %50 kâr payı karşılığında anlaşmıştı. İstanbulspor'un son temaslarda ek bir bonus talep etmesi sonrasında transfer süreci yavaşlamıştı. Tarafların, son pürüzleri giderip, transfere nokta koyması bekleniyor.







