SON DAKİKA! Beşiktaş, Douglas transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Douglas'ı resmen kadrosuna kattı. Siyah Beyazlı kulüp, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezonu Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçiren ve Barcelona'yla sözleşmesi sona eren Brezilyalı sağ bekle üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."



