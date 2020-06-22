SON DAKİKA! Beşiktaş, Doğukan İnci için resmi teklif yaptı

Transferde genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir isim aldı. Siyah Beyazlı ekibin TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci için resmi teklif yaptı. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Soner Tolungüç, "Doğukan İnci için kulübümüze Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi geldi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Doğukan'a sezon öncesinde Lille'nin de ilgisi vardı fakat bu transfer gerçekleşmedi. Doğukan İnci için kulübümüzün talep ettiği ücreti bilmiyorum. Transferin maddi boyutuyla yönetimimiz ilgileniyor. Doğukan İnci iyi bir futbolcu ve takımımızda önemli aşama kaydetti" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 25 maçta 12 gol atan Doğukan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı.







