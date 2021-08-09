Son dakika! Beşiktaş Diego Costa transferinden vazgeçti

Beşiktaş 'ın santrafor transferinde öncelikli hedeflerinden olan Diego Costa konusunda yaşanan gelişmeler Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı.

Anlaşma sağlanmıştı ama...

Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro, 1 milyon Euro imza parası ve 25 bin Euro maç başı ücrete sıcak bakması Beşiktaş'ta transferin tamamlanacağı izlenimi uyandırdı.

Costa menajerini değiştirdi

Resmi imzanın atılması beklenirken Diego Costa, menajeri Pedro Santos'un yerine Kiavash Joorabchian ile anlaşttı. Menajer değişikliğinden sonra işler terse döndü.

Forma satışından pay istedi

İspanyol oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro imza parası istedi. Ayrıca forma satışından kendisine pay verilmesini talep etti.

Beşiktaş resti çekti

Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vetosu geldi. Başkan Çebi, bu şartlarda anlaşmanın olmayacağını belirterek ilk konuşulan şartlar olursa masaya oturacağını Costa tarafına iletti. Başkan Çebi'nin Costa'nın sürekli fikir değiştirmesi ve bitmeyen isteklerinden rahatsız olduğu öğrenildi.

Eski menajeri: Costa'nın kafası karışık

Oyuncunun eski menajeri Pedro Santos, Başkan Çebi ile yaptığı görüşmede "Siz elinizden geleni yaptınız. Verdiğiniz teklif çok iyiydi. Ama Diego sürekli fikir değiştirdi. Kafası karışıktı. Ben bir yere kadar getirdim ama sonra menajer değişikliği oldu" diye konuştu.

Brezilya ekibiyle masada

Yaşanan gelişmelerin ardından Diego Costa'nın Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile masaya oturduğu öğrenildi. Oyuncu, eğer Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse görüşmelerin tekrar başlayabileceği belirtiliyor. (Ajansspor)