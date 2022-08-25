Son dakika haberi... Yaklaşık olarak 3 haftadır Dele Alli transferi için yoğun mesai harcayan, neredeyse her gün Everton'la görüşen Beşiktaş , İngiliz yıldızı gece saatlerinde İstanbul'a getirmişti. 26 yaşındaki futbolcuyu havalimanında yüzlerce Siyah-Beyazlı taraftar karşılarken, Alli de önce üçlü çektirip, ardından 'Kartal Pençesi' ve kendisiyle özdeşleşen gol sevincini yapmıştı.





Tecrübeli oyuncunun transferi konusunda şimdi de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Kara Kartal yaptığı duyuruda, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Everton'dan kiralanacak olan Alli'nin, ünlü Alman istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2018'de piyasa değeri tam 100 milyon Euro'ydu. Son dönemde düşüşe geçen başarılı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta küllerinden doğmayı hedefliyor.

İşte o KAP bildirimi: