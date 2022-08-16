Son dakika! Beşiktaş Dele Alli ile anlaştı

2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş , ilk 2 haftada 4 puan topladı. Siyah-Beyazlılar, Sportif Direktörlük görevine Ceyhun Kazancı'yı getirmesiyle transfer çalışmaları geçtiğimiz sezonun devre arasında başlamıştı.

Kartal'ın ilk transferi Gedson

Ceyhun Kazancı'nın ilk transferi ise Galatasaray 'da gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Portekizli yıldız Gedson Fernandes oldu. Geçtiğimiz sezonu Rize'de tamamlayan genç futbolcu sezon başında kulübe katıldı.

Forvete Weghorst savunmaya Saiss

Beşiktaş'ta Batshuayi, Larin ve Güven'in ayrılmasıyla forvet hattında transfere ihtiyaç duyulması üzerine Siyah-Beyazlılar harekete geçmiş ve gündeme Weghorst gelmişti. Uzun uğraşlar sonunda Kara Kartal Weghorst'a Beşiktaş forması giydirdi. Stoperde ise Vida'nın yerine Premier Lig tecrübesi olan Romain Saiss geldi.

Muleka ve Cenk desteği

Hücum hattına alternatif arayan Kartal, Everton'da sözleşmesi biten eski futbolcusu Cenk Tosun ve Kasımpaşa'da harika bir sezon geçiren Muleka'yı bitirdi.

Transfer döneminin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala siyah-beyazlılar çalışmalarına da hız verdi.

DELE ALLI'YLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

A Spor'un haberine göre; Orta saha takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal, bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'yle satın alma opsiyonlu kiralık olarak büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda oynadı

Futbola Milton Keynes Dons altyapısında başlayan Alli, 2015 yılında 6.6 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla İngiltere Milli takımı'na kadar yükselen Dele Alli, Tottenham'da 269 maçta 67 gol ve 61 asistle oynadı. Tottenham ile sözleşmesi sona eren Dele Alli Everton'a transfer oldu. Değeri 100 milyon euroya kadar çıkan Dele Alli Everton formasıyla 13 maça çıkarken gol ve asist yapamadı.