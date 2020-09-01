SON DAKİKA! Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. turda PAOK karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle veda eden Siyah-Beyazlılar’da, en çok sağ bek hattındaki problem dikkatleri çekmişti. Gökhan Gönül’le sözleşme uzatılmamasının ardından Douglas’la da yol ayrımında bulunulması sebebiyle Yunanistan’a götürülmemesi sonrasında sağ bekte geçici olarak görev yapan Jeremain Lens, yenilen 3 golde de hatasıyla dikkat çekmişti.

Bu bölgeyi acil olarak yeni bir transferle takviye etmek isteyen yönetim; aradığı ismi İtalya'da buldu. TRT Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, İtalyan sağ bek Davide Santon'ı kiralamak için Roma ile anlaşmaya vardı.

Roma’ya 2 yıl önce İnter’den 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 1,87’lik futbolcu, Başkent ekibinde 2 sezonda 42 mücadelede görev alıp 2 asist yaptı. Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan başarılı oyuncu, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.







