SON DAKİKA! Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi
Beşiktaş son dakika transfer haberi... Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Siyah Beyazlı ekip, Davide Santon transferi için Roma kulübüyle anlaşmaya vardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. turda PAOK karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle veda eden Siyah-Beyazlılar’da, en çok sağ bek hattındaki problem dikkatleri çekmişti. Gökhan Gönül’le sözleşme uzatılmamasının ardından Douglas’la da yol ayrımında bulunulması sebebiyle Yunanistan’a götürülmemesi sonrasında sağ bekte geçici olarak görev yapan Jeremain Lens, yenilen 3 golde de hatasıyla dikkat çekmişti.
Bu bölgeyi acil olarak yeni bir transferle takviye etmek isteyen yönetim; aradığı ismi İtalya'da buldu. TRT Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, İtalyan sağ bek Davide Santon'ı kiralamak için Roma ile anlaşmaya vardı.
Roma’ya 2 yıl önce İnter’den 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 1,87’lik futbolcu, Başkent ekibinde 2 sezonda 42 mücadelede görev alıp 2 asist yaptı. Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan başarılı oyuncu, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.