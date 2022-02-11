Son dakika! Beşiktaş Caleb Ekuban ile anlaşmaya vardı

Sezon başında Trabzonspor 'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri dönüyor. Beşiktaş 'ın Ganalı futbolcuyla gelecek sezon için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ghana Soccernet'te yer alan habere göre Ganalı forvet Caleb Ekuban, önümüzdeki sezon için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etti ve böylelikle daha önce Trabzonspor'da forma giymiş olan Ekuban, gelecek sezon Türkiye'ye geri dönecek.

Genoa ile yollarını ayırmak istiyor

Genoa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ekuban'ın kariyerini canlandırmak için düşme tehlikesi bulunan İtalyan ekibi ile yollarını ayırmaya karar verdiği belirtiliyor.

Kadrodaki yeri tehlikede

Genoa'nın ara transfer döneminde Avusturya'nın Sturm Graz takımından Kelvin Yeboah'ı transfer etmesi de futbolcunun kadrodaki yerini 2. plana attı.

Batshuayi ve Larin

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın, kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi takımda tutmayı düşünmediği ve takımın bir diğer golcü futbolcusu Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı aktarılanlar arasında yer alıyor.

İsmi Konyaspor ile anılmıştı

Caleb Ekuban'ın ismi ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile de anılmıştı.

İtalyan ekibinde 23 maçta forma giyen Ekuban, Serie A'da gol kaydedemezken, bu sezonki tek golünü İtalya Kupası'nda kaydetti. Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Ganalı forvet, Bordo-Mavili ekipte 103 maçta forma giymiş ve 29 gol, 18 asistlik performans göstermişti.



