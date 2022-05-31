Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uyacak bir golcüyü kadrosuna katma peşinde.

Buksa olmadı, Sörloth ve Caicedo temasları sürüyor

Kartal, santrfor listesinde bulunan Adam Buksa transferinde olumlu bir neticeye varamamıştı. Polonyalı golcü, Fransa'nın Lens takımına imza attı. Siyah beyazlılar, Jordy Caicedo ve Alexander Sörloth içinse temaslarını sürdürüyor.

Giacomo Vrioni iddiası

Bu isimlerin yanı sıra sürpriz bir futbolcu gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Juventus forması giyen Giacomo Vrioni'yle ilgileniyor. Arnavut yıldıza, Anderlecht ve Getafe'nin de ilgisi olduğu haberde yer aldı. (Ajansspor)