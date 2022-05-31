Son dakika! Beşiktaş Buksa'nın alternatifini buldu!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar, golcü arayışında. Listesinde birçok isim yer alan Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uyacak bir golcüyü kadrosuna katma peşinde.
Buksa olmadı, Sörloth ve Caicedo temasları sürüyor
Kartal, santrfor listesinde bulunan Adam Buksa transferinde olumlu bir neticeye varamamıştı. Polonyalı golcü, Fransa'nın Lens takımına imza attı. Siyah beyazlılar, Jordy Caicedo ve Alexander Sörloth içinse temaslarını sürdürüyor.
Giacomo Vrioni iddiası
Bu isimlerin yanı sıra sürpriz bir futbolcu gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Juventus forması giyen Giacomo Vrioni'yle ilgileniyor. Arnavut yıldıza, Anderlecht ve Getafe'nin de ilgisi olduğu haberde yer aldı. (Ajansspor)