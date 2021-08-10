Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş , transferde atağa kalktı ve flaş bir isimle kadrosunu güçlendirdi. Kara Kartal, Shakhtar Donetsk'te adını dünyaya duyuran, Şubat 2016’da 50 milyon Euro’ya Jiangsu Suning’e transfer olan Alex Teixeira'yı resmen kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymişti. Alex Teixeira, 20 maçta 10 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.









Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

Ocak 2021'de Jiangsu'dan ayrılan 31 yaşındaki ofansif orta saha, takımından ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunuyordu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira’ya, ’Beşiktaş ailesine hoş geldin.’ der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinin en iyi dönemini Shakhtar Donetsk'te geçiren ve 50 milyon Euro bedelle Jiangsu Suning'e transfer olan Teixeira, bir dönemin en gözde orta saha oyuncuları arasında yer alıyordu.

90 numarayı giyecek

Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna’da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin’in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı. Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Teixeira'nın Siyah Beyazlı ekipte giyeceği forma numarası da belli oldu.

Brezilyalı yıldız, 10 numaranın Oğuzhan Özyakup'ta olması nedeniyle Beşiktaş'ta 90 numaralı formayı giyecek.