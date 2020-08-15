Son dakika... Beşiktaş Bernard Mensah'ı transfer etti

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Atiba'yla 1 yıllık sözleşme yenileyen ve transferleri PAOK maçına yetiştirmek isteyen Beşiktaş, Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş Bernard Mensah'ı transfer etti

N'Sakala, Wellinton ve Atiba hamlelerinden sonra Beşiktaş'tan bir bomba daha geldi. Siyah Beyazlılar, Kayserispor'un başarılı orta sahası Mensah'ı kadrosuna kattı. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

25 yaşındaki oyuncunun adı son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'la bir çok kez anılmış, devre arasında da Fenerbahçe gündeme gelmişti. Bu sezon Kayserispor formasıyla 26 maça çıkan Ganalı orta saha 5 gol, 8 asistlik katkı vermişti.


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