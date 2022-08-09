Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfere dair ipuçları veren ve isimleri duyuran Çebi, TFF'nin dün yapmış olduğu yabancı sınırı açıklamasını ve Emirhan İlkhan'ın transferi konusunda kendisine yapılan eleştirileri değerlendirdi. Siyah Beyazlı kulübün başkanı "Emirhan'ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden benim suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var." ifadelerini kullandı.

A Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Welinton ve N'Koudou'nun gitme talepleri oldu. Onların son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum. Welinton ancak yerine başka birini bulursak gidebilir. N'Koudou'nun kalmasını ve yanına yükü çekecek birini istiyorum. Kerem Atakan Kesgin'e talip olduk, görüşmeler sürüyor. Fassnacht var, sonuçlandırmaya çalışıyoruz."

"De la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivas'tan Türk, ona talip olduk. Fassnacht var, en başından beri. Koray gündemimizde, başka bir isim de var gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper."

'Denayer'in bütçesi bize uymuyor'

"Denayer'in bütçesi bize uymuyor. Yukarılarda geziyor. Kendisine teklifte bulunduk. Fark çok fazla ama. Allah yolunu açık etsin. Tayfur Bingöl gelmek istiyor. Kulübü bırakmak istemiyor. Biz istedik. Ancak kulübü bırakmak istemiyor."









"Ersin Destanoğlu ile ilgilenenler var ancak resmi teklif yok. Serdar Saatçı ile ilgili teklifler oldu. Ancak Serdar'ın bizle imzalaması gereken bir sözleşmesi var."

'Tayfur Bingöl bize gelmek istiyor'

"Tayfur Bingöl'ü biz istiyoruz ama kulübü gitmesine izin vermiyor. Bir yerde hayallerine izin veren insanlar var, bir yerde de oyuncunun hayaline izin vermeyenler var."

"Söyleyeceğim tek bir şey var. Zorla güzellik olmaz. 'Önümü aç başkanım, hayallerim ve yurt dışına gitmek istiyorum.' deyip, ağlamak üzere olan ve yüzü kızaran çocuğu ben kırıp incitemem. Onlar arkadan gelen kardeşlerine örnek olacaklar."

Talisca yalanlaması

"Talisca mı? Yok canım. Eğer Talisca koşa koşa gelse gider havalimanına karşılarım ama olmayacak duaya amin demem."

Yabancı sınırı açıklaması

"Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu! Ama bizim 8, 9 olmadı! Nasıl oldu anlamıyorum. Biri çıkıp 14'ten 21'i açıklayacak. 8'i neden 9 yapmıyorlar, bunu da açıklayacaklar. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz? Federasyon Başkanımıza seslenmek istiyorum. Türk futboluna hizmet ediyorlar ama birisi çıkıp bana bunu açıklayacak."

"TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın! Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok."









Emirhan İlkhan yanıtı

"Emirhan'ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden benim suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Doğru da bir karar. Bunlar köle değil, genç bir çocuk. Önlerini açacaksın. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor."

"Bir oyuncu 18'e girdiği an serbest kalır. Bu doğru karar, köle değiller. 18'e geldiklerinde çocuklarımızla kontrat yapıyoruz. Birçoğu 'Menajerimle konuşun' diyor. Aileler birden ortadan kayboluyor. Niye? Ama bunu ben bilmem ve ben bir şey yapamam."

"Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da, arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun, Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro'ya çıkacaklardı, izin vermedik."

'Valerien Ismael'den çok mutluyum'

"Valerien Ismael'den çok mutluyum. Gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 14 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Şampiyon olmak istiyor."









Adem Ljajic tepkisi

"Adem Ljajic gününde parasını aldı. Bir türlü çalışmadı. Hocaları istemedi. 'Kendine bir yer bak' dedik. 'Gitmem' dedi. Sen 3.750.000 Euro para alacaksın. Vergisiyle 5 milyon Euro. Bonservisiyle birlikte yıllık 7 milyon Euro. 4 senelik maliyeti 30 milyon Euro. Ljajic, 200 bin Euro'ya Bodrumspor'a gitmiş diyorlar. Bu nasıl oluyor arkadaşlar?"