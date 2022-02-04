Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Gedson, planladığımız bir transferdi. Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk ancak şartlarımız, bugün bu transferi yapabilecek hale geldi. Süreç daha erken başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi."

Gedson Fernandes transferi

"Transferlerde rekabet bizim amaçladığımız bir olay değildir. Biz sadece istediğimiz futbolcuyu almak için yola çıkarız. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı olduğu yerden yukarı çeker ne de transferi yapamayan Galatasaray 'ı aşağı çeker."

"Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız."

"Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."

"Ben halen istekliyim, halen daha ümitliyim. Futbolun içerisinde her şeyin olduğunu biliyorum. Halen daha şampiyon olacağımız hissini, en azından amacını taşımaya devam ediyorum."











