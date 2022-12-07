Beşiktaş , Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig 'e verilen arada Antalya'da kampa girdi. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş'ın dışında dünkü antrenmanda omzundan sakatlanan Oğuzhan Akgün dışında hazırlıklar devam etti.

Milli takımlarında olan Weghorst ve Romain Saiss dışında yine milli takımdan dönecek olan NKoudou ve Atiba kadroda yer almadı.

Bu arada devre arasında transfer gerçekleştirecek olan Beşiktaş'ta gündeme Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in geldiği iddia edildi.









ŞENOL GÜNEŞ'TEN CANER ERKİN SÖZLERİ

Siyah beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, dünkü idman sonrasında basın mensuplarına konuştu. Güneş, Caner Erkin iddiaları hakkında "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz. Öyle bir şey olsa da zaten bilinir. Caner'e de sorabilirsiniz ama şu anda Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok. Şu anda gündemde yok." ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ ANTALYA'DA

Beşiktaş Antalya'da kampa devam ederken başkan Ahmet Nur Çebi de takımla birlikte olmak için şehre geldi. Havaalanında TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, transferler hakkında bilgi verirken gündemdeki Caner Erkin konusuna da açıklık getirdi.





Ahmet Nur Çebi, "Takımla beraber olmaya geldim. Hocamla sohbet edeceğim, futbolcularımla, sportif direktörümle. Yakın olmak istedim. Zamanı biraz daha keyifli geçirebiliriz. Çünkü İstanbul'da yoğunluk oluyor. Futbol takımıyla daha fazla ilgilenebileceğim bir yer olsun istedim. Geldim, onlarla beraber olacağım. Futbol zor, takımlar iyi. Zor günlerden geçiyoruz. Hoca da onu ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

Çebi, "İyi transferler yaptık. Saiss de bunlardan bir tanesiydi. Kendisini gösterdi. Biraz bazen zaman alabiliyor bazı şeylerin görünmesi ortaya çıkması. Ben kendisini dün aradım, tebrik ettim. Çok da mutlu oldu. İnşallah kupayı alabilen taraflardan birisi olur. Weghorst da Hollanda'da. Dünya Kupası'nda şu an itibariyle futbolcusu olan tek Türk takımı Beşiktaş. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor." sözlerini sarf etti.





CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Karagümrük'le yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş'a gideceği yönünde iddialar üzerine Beşiktaş Kulübü Başkanı "Caner'le ilgili gündeme gelen bir şey olmadı. Gazetelerden okudum ben de. Hocayla oturup konuşacağımız konular var. İhtiyacı var mı, doğru gördüğü eğri gördüğü... Görevimiz, yapılan tespitlere göre katkı vermektir. Gerekiyorsa olacak, gerekmiyorsa olmayacak. Bu kamptan sonra hocanın görüşleri daha doğru ve anlamlı olacaktır. Göreceğiz ne olacağını." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş'in Neymar sözleri hakkında ise Çebi, "Hoca espriyi seviyor. Güzel şeyler söylüyor, hoş oluyor. Birazcık keyif almak lazım futboldan" diyerek sözlerini tamamladı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin