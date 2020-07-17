Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yabancı sınırı ve maddi olanakların kısıtlı olması sebebiyle maliyeti düşük yerli futbolculara yöneldi. Hürriyet'in son dakika haberine göre; Siyah Beyazlılar, bonservisi elinde olan gurbetçi futbolcu Barış Atik'i kadrosuna katmak istiyor.

Son olarak Almanya Bundesliga 2 takımı Dresden forması giyen ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 24 maçta gol atamazken, 3 asist kaydetti.

Barış Atik kimdir?

Barış Atik, 9 Ocak 1995 yılında Almanya'nın Frankenthal şehrinde dünyaya geldi. Mannheim altyapısında yetişen ve kariyerinde daha önce Hoffenheim, Sturm Graz, Kaiserslautern, Darmstadt ve Dresden formaları giyen Barış Atik orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Barış Atik, genç yaş kategorileri dahil çıktığı toplam 239 maçta 53 gol atıp 44 asist yaptı.