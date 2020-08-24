SON DAKİKA! Beşiktaş, Atakan Üner transferini bitirdi
Son dakika transfer haberi. Beşiktaş'ın Altınordu'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer ettiği iddia edildi. Genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş'ın, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay vereceği ifade edildi.
Beşiktaş'ta sıcak saatler. Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, 4. transferini açıklamaya hazırlanıyor. beIN Sports'un son dakika haberine göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla dikkatleri üzerine çeken Atakan Üner'i kadrosuna kattı.
Siyah Beyazlı ekibin, Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Siyah Beyazlı ekip, sonraki satıştan Altınordu’ya %20 pay verecek.
21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da 34 maça çıkıp 4 gol ve 8 asistle oynamıştı.