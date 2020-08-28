SON DAKİKA | Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

Son dakika transfer haberi. Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, 4. transferini yaptı. Siyah Beyazlı ekip, Altınordu'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş'ın Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay vereceği öğrenildi. Atakan Üner, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başarmıştı.

34 maça çıkıp 4 gol ve 8 asistle oynayan genç futbolcunun ismi Galatasaray'la da anılıyordu.



