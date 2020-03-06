Son dakika haberi... Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü’nü konuk ederken, 21. dakikada tansiyon yükseldi. Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Dever Orgill'in taç çizgisinin hemen önünde Beşiktaşlı Georges-Kevin N'Koudou ile yaşadığı tartışmaya Sergen Yalçın dahil oldu.

Orgill, N'Koudou'nun kafasına vurunca Sergen Yalçın, Jamaikalı futbolcunun üzerine yürüdü. İki takım futbolcularının araya girmesiyle olaylar durulurken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Sergen Yalçın ve Orgill'e sarı kart gösterdi.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'ın, deneyimli hocayı hemen oradan uzaklaştırmak isterken, ''Hocam, gelecek hafta Galatasaray derbisi var. Lütfen dikkatli ol'' dediği gözlendi.

Kasımpaşa maçında kırmızı kart görmüştü

Sezona Yeni Malatyaspor'da başlayan Sergen Yalçın, 10. hafta oynanan Kasımpaşa maçında da çılgına dönmüştü. Son dakikalarda yaşanan gerilim maça damga vurmuştu.

Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın, yaşanan bir pozisyonun ardından 84. dakikada mücadelenin hakemi Halis Özkahya'ya tepki göstermişti. Özkahya, Yalçın'a ilk olarak sarı kart, ardından direk kırmızı kart göstermişti.

Bu kararın ardından çılgına dönen başarılı teknik adam, Halis Özkahya'ya sert tepki gösterdi. Hakem Halis Özkahya'nın üstüne yürümeye teşebbüs eden Sergen Yalçın, yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirilmişti.



