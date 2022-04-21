Transferde Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden Siyah-Beyazlı yönetim, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'yla da bu bağlamda yollarını ayıracak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli 10 numaranın boşluğunu ise yine bir Brezilyalı ile doldurmayı hedefliyor.

Gustavo Scarpa iddiası

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş , iki sezon önce Fenerbahçe ile Trabzonspor 'un da gündemine gelen Gustavo Scarpa'yı istiyor. Ünlü basın organlarından Bolavip Brezilya dünkü haberinde, Beşiktaş'ın bu transfer ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurdu.

4 milyon Euro

Haberde, "Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş onun için 4 milyon euro (20.1 milyon Brezilya doları) ödemeye hazır. Oyuncu da Avrupa'da oynamaya sıcak ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor" ifadelerine yer verildi.

B Planı Teixeira takası

Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağladığı an transfer tahtası açıldığı gibi Gustavo Scarpa'ya imzayı attıracak. Ancak taraflar arasında problem yaşanması halinde Beşiktaş'ın B planı da hazır...

Bu plana göre, Beşiktaş Alex Teixeira'yı satamazsa, Brezilyalı'yı takasta önerecek ve üste cüzi bir miktar bonservis bedeli teklif edecek.

Piyasa değeri 9 milyon Euro

2018'den bu yana Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Brezilya ekibinde çıktığı 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Scarpa'nın İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor.