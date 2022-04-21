Son dakika! Beşiktaş Alex Teixeira'nın yerine Scarpa'yı transfer ediyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira ile yolların ayrılması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun yerine Valerien Ismael'in istediği isim de belli oldu.
Transferde Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden Siyah-Beyazlı yönetim, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'yla da bu bağlamda yollarını ayıracak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli 10 numaranın boşluğunu ise yine bir Brezilyalı ile doldurmayı hedefliyor.
Gustavo Scarpa iddiası
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş , iki sezon önce Fenerbahçe ile Trabzonspor 'un da gündemine gelen Gustavo Scarpa'yı istiyor. Ünlü basın organlarından Bolavip Brezilya dünkü haberinde, Beşiktaş'ın bu transfer ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurdu.
4 milyon Euro
Haberde, "Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş onun için 4 milyon euro (20.1 milyon Brezilya doları) ödemeye hazır. Oyuncu da Avrupa'da oynamaya sıcak ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor" ifadelerine yer verildi.
B Planı Teixeira takası
Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağladığı an transfer tahtası açıldığı gibi Gustavo Scarpa'ya imzayı attıracak. Ancak taraflar arasında problem yaşanması halinde Beşiktaş'ın B planı da hazır...
Bu plana göre, Beşiktaş Alex Teixeira'yı satamazsa, Brezilyalı'yı takasta önerecek ve üste cüzi bir miktar bonservis bedeli teklif edecek.
Piyasa değeri 9 milyon Euro
2018'den bu yana Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Brezilya ekibinde çıktığı 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Scarpa'nın İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor.