Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te yaşanan imza parası krizi çözüldü. 31 Ocak'a kadar sözleşmede belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken Beşiktaş Yönetimi, genç oyuncuyla anlaşmaya vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre 19 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkartılacak.

Performansıyla eski teknik direktör Abdullah Avcı’nın beğenisini toplayan Hasic, kanatlarda ve 10 numarada oynuyor.

Fikret Orman döneminde 2 milyon Euro imza parası üzerinden Hasic ile anlaşmaya varılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi, bu ücreti revize etmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralanmasının ardından Hasic'in daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.