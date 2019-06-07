Son dakika ! Beşiktaş açıkladı, Abdullah Avcı imzayı atıyor

Beşiktaş, Abdullah Avcı için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Avcı pazartesi günü Vodafone Park'ta 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama...
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman’ın katılımıyla, futbol takımımızın yeni Teknik direktörü Abdullah Avcı için 10 Haziran Pazartesi günü saat 15:00'da Vodafone Park’ta imza töreni gerçekleştirilecektir.
İmza törenimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK