Son dakika ! Beşiktaş açıkladı, Abdullah Avcı imzayı atıyor

Beşiktaş'ın 3 yıllın anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı için imza töreni düzenlenecek.

07 Haziran 2019, Cuma 13:07
- A +
Son dakika ! Beşiktaş açıkladı, Abdullah Avcı imzayı atıyor

Beşiktaş, Abdullah Avcı için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Avcı pazartesi günü Vodafone Park'ta 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama...

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman’ın katılımıyla, futbol takımımızın yeni Teknik direktörü Abdullah Avcı için 10 Haziran Pazartesi günü saat 15:00'da Vodafone Park’ta imza töreni gerçekleştirilecektir.

İmza törenimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...