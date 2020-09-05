SON DAKİKA | Beşiktaş, Aboubakar için görüşmelere başladı

Yeni sezon için forvet hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. TRT Spor'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu forvetin transferi için görüşmelere başlarken oyuncunun sağlık raporu talep edildi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası Porto'nun ilk 11'indeki yerini kaybeden Aboubakar'ın yeni sezonda teknik direktör Sergio Concecaio'nun planları arasında yer almadığı aktarılmakta.

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Aboubakar, bu dönemde 38 maçta forma giymişti. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı. Siyah-Beyazlılar'da 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.