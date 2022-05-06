Son dakika! Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı teklifini yükseltti

Beşiktaş , bir süredir peşinde olduğu Konyaspor 'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı için Yeşil- Beyazlı kulübe yeni bir teklifte bulundu.

Beşiktaşlı kurmaylar, 27 yaşındaki stoper için Konyaspor'a 3 milyon Euro garanti para teklif etti. Eğer ilk sezon belli bir rakamın üzerinde forma giymesi durumunda 500 bin Euro bonus da teklife ilave edildi. Siyah-Beyazlı kurmayların daha önceki teklifi ise 2 milyon Euro'ydu. Konyaspor ise geçtiğimiz ay kapıyı 5 milyon Euro yüksek gibi bir rakamdan açmıştı. İlk teklifini ciddi anlamda yükselten Beşiktaş yönetimi şimdi Konyaspor'un cevabını bekliyor.

27 yaşında ve 1.84 boyunda olan Abdülkerim Bardakçı bu sezon 32 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı. İstikrarlı karakteri ile dikkat çekti. Abdülkerim Bardakçı, teknik direktör Valerien İsmael'in 3'lü savunma sistemine de uyan tipte bir stoper olması ve aynı zamanda yerli bir oyuncu olması Siyah-Beyazlı kulübün iştahını fazlasıyla artırıyor. (Takvim)