SON DAKİKA! Benzin ne kadar oldu? Büyük indirim...

Son dakika haberi: Benzine indirim geliyor. OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Güncel benzin fiyatı ne kadar olacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.

Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarından yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,15 liraya, Ankara'da 5,40 liraya, İzmir'de 5,40 liraya düşecek.

Pompa fiyatlarına yansıyan indirimlerin devam etmesi bekleniyor.