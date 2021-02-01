Son dakika - Benteke için transfer açıklaması!

Cristian Benteke transferinde son dakika gelişmesi... Transferin son günü C.Palace forması giyen Belçikalı golcü Cristian Benteke'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Oyuncunun menajerinden Fanatik'e özel açıklama geldi.

"Oyuncu İngiltere'de kalacak"

Benteke'nin menajeri Kısmet Eriş "Benteke ile ilgili gelişme yok! 10 yıldır 2 kez tatil hariç Türkiye'ye gitmişliği yok. Bu saatten sonra bir yere gitmez. Perşembe West Brown ile görüştük ama anlaşamadık. Benteke, sezon sonuna kadar C.Palace'da kalacak." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek Benteke bu sezon 14 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL