Yeni Malatyaspor, Türkiye'den birçok kulübün transfer listesinde ismi yer alan ve özellikle ismi Galatasaray ile anılmış olan golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.

Büyük camiamıza hayırlı olsun."

Ganalı oyuncu son olarak Çekya ekiplerinden Sparta Prag'ın formasını giymekteydi.



