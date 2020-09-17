Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını KAP'a (Kamu Aydınlatma Platformu) bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.





Trabzonspor, oyuncunun kiralanması karşılığında kulübü Stoke City'ye 100 bin Euro ödeyecek. Afobe, Trabzonspor'da 79 numaralı formayı giyecek.

Arsenal altyapısından yetişen Afobe, daha önce İngiltere'de Arsenal'in yanı sıra Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, MK Dons, Wolverhampton, Bournemouth, Stoke ve Bristol City formaları giyerken ilk Ada dışındaki ilk deneyimini Trabzonspor forması altında yaşamaya hazırlanıyor.

2016'da Wolverhampton'dan Bournemouth'a 13.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Afobe, 2019'da da Wolverhampton'dan Stoke'a 13.5 milyon Euro'ya gitmişti. Golcü oyuncu, geçtiğimiz sezonu ise Bristol City'de kiralık olarak tamamladı. Kariyerinin ilk döneminde İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giyen 27 yaşındaki forvet, A milli düzeyde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması altında 6 maça çıkarken 1 gol kaydetti.