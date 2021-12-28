Portekiz'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılması planlanıyordu. Jorge Jesus da yaptığı açıklama ile Benfica'dan ayrıldığını duyurdu.

Bugün (28 Aralık Salı) Jorge Jesus'un Benfica Başkanı Rui Costa ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Jesus'un perşembe günü Porto maçı sonrası görevi bırakacağı da iddialar arasındaydı.

Daha önce Flamengo ile büyük başarılara imza attığı Brezilya'dan O Dia gazetesi muhabiri Vene Casagrande'ye açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, görevinden ayrıldığını bizzat açıkladı.

Flamengo'nun Paulo Sousa ile anlaşmasına rağmen taraftar baskısıyla yeniden Jorge Jesus'u göreve getirebileceği iddia edilmekte. Portekizli teknik adamın ismi geçtiğimiz dönemlerde de sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı.