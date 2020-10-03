Son dakika | Belhanda transferinde mutlu son! Bonservisi ne kadar?

Rangers'a elenerek Avrupa'ya erken havlu atan Galatasaray'a geç de olsa müjdeli haber geldi. Takımın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Lig 1 ekiplerinden Nice'le anlaşmaya vardı. Fransız basını, transferin bittiğini ve Belhanda'nın birkaç gün içerisinde takıma katılacağını belirtiyor. Galatasaray'ın bu operasyondan kasasına 7 milyon Euro bonservis bedeli koyması bekleniyor. Cim Bom böylece oyuncunun yıllık 3.3 milyon Euro olan garanti ücretinden ve bonuslarla 5 milyon Euro'ya ulaşan maliyetinden kurtulduğu gibi, kasaya giren bonservisle birlikte gündemdeki transferleri de bitirme fırsatına kavuşacak.

Maliyetine gidecek iddiası

Şu ana kadar yapılan iç dış transfer operasyonunda elinde 1 milyon Euro'luk bütçe kalan ve bu nedenle kiralık transferleri bile bitirmekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, resmi imzalar atıldığında 8 milyon Euro'luk limite sahip olacak. Bu parayla orta sahaya 1 veya 2 takviye, kanatlara da 1 oyuncu transferi düşünülüyor. Ancak bazı kaynaklar, Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1.5-2 milyon Euro'ya vererek, maliyetinden kurtulacağı ve kiralık oyuncu için bütçe açacağını öne sürüyor.

Beklentilerin çok uzağında

30 yaşındaki Younes Belhanda, 2017 yazında Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. O dönem henüz Sneijder gönderilmeden, Hollandalı yıldızın 10 numaralı forması kendisine verilince, Belhanda'nın Galatasaray kariyeri tepkilerle başlamıştı. Tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla 109 maçta 16 gol 23 asistlik performans ortaya koydu. Taraftarla yıldızı hiç barışmayan Belhanda'nın son Rangers maçındaki futbolu da eleştirilerin hedefi olmuştu.