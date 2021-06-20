Son dakika - Belhanda transfer açıklaması geldi! Galatasaray...

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'den son dakika Belhanda açıklaması geldi. Galatasaray 'ın sözleşmesini fesh ettiği Belhanda'nın Montpellier'e transfer olacağı konuşuluyordu ancak başkan Nicollin bu iddiaları sona erdiren bir açıklama yaptı.

"Başka takımla imzalayabilir..."

Başkan Laurent Nicollin: "Belhanda ile Salı günü tekrar görüştük fakat şu anda gelinen süreçte maalesef mali sebeplerden dolayı imza atamıyoruz. Fırsatı olursa başka bir yere imza atabilir, kendisine teşekkür ederim."

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Belhanda yönetimi zemin üzerinden eleştirmişti. Mustafa Cengiz yönetimi ise aldığı flaş kararla Belhanda'nın sözleşmesini şampiyonluk öncesi kritik haftalarda fesh etmişti.

31 yaşındaki Fas'lı oyuncu Galatasaray'da geçen sezon 22 maçta 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

EDİTÖRÜN NOTU / YAKUP ÇINAR

Belhanda uzun süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Montpellier ve Trabzonspor ile görüştü ancak önceliği hala Galatasaray. Sarı-Kırmızılı camianın seçimlerini bekledi ve tekrar göreve gelecek teknik direktörün onunla ilgili kararını bekliyor. Faslı yıldızın ailesi de İstanbul'a alıştı ve buradan ayrılmak istemiyor. Galatasaray'dan 3 milyon Euro kazanan Belhanda bu rakamın yarısına sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor. Tabiki son kararı Fatih Terim verecek.