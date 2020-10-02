SON DAKİKA | Belhanda, Nice ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'ın tartışmalı isimlerinden Younes Belhanda, takımdan ayrılıyor. Le10sport'a göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Belhanda ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüpler arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanması ile eski takımı Nice'e imza atması bekleniyor.

Younes Belhanda 2016-17 sezonunda Dinamo Kiev'den kiralık olarak Nice forması giymişti. 2017'nin yaz aylarında ise 8 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir bonservis bedeli ile Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

Montpellier altyapısından yetişen Belhanda'nın Nice formasıyla yeniden Fransa'ya dönmeye hazır olduğu belirtilirken ofansif bir orta saha arayışındaki Nice'in de bu ihtiyacını Faslı oyuncu ile doldurmak istediği aktarılıyor.