Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği netlik kazanmaya başladı. Sarı Kırmızılı ekipten ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınının haberine göre Belhanda, Nice ile transfer görüşmesi yapmak üzere Fransa'ya gidiyor.

Belhanda'nın gün içinde Fransa'ya gideceği ve ya bugün ya yarın Nice ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi. Faslı futbolcunun son dakikada bir sorun çıkmaması halinde Nice kulübüne transfer olması bekleniyor.





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Terim de dillendirmişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Rangers maçının ardından ''Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Herhalde bildiği bir şey vardır. Yılan hikayesine döndü. Gitti gidiyor, geldi geliyor. Yok Arap ülkelerine yok Nice'e gidiyor. Zaten 3 günümüz var. Orada da her şey belli olur.'' sözlerini kullanmıştı.

Hürriyet





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