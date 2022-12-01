2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Belçika, grup etabında turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Roberto Martinez, Hırvatistan mücadelesinin Belçika'nın başında çıktığı son karşılaşma olduğunu belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Belçika'dan kafa karıştıran açıklama

Belçika Futbol Federasyonu, Roberto Martinez'in istifa ettiğini belirtirken kararın Dünya Kupası öncesinde alındığını aktarmıştı. Sonrasında ise bu tweet silinerek sadece Roberto Martinez'in görevinden ayrıldığı duyuruldu.

6 yıl geçirdi

Kariyerinde Swansea City, Wigan Athletic ve Everton takımlarını çalıştıran İspanyol teknik adam, Ağustos 2016'da Marc Wilmots'un yerine Belçika Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Tarihe geçti

Belçika ile büyük turnuvalara katılım etaplarında oldukça başarılı sonuçlar alan Martinez, büyük turnuva performansları nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. FIFA sıralamasında ilk sıraya taşıdığı Belçika'yı 3 yıl bu alanda zirvede tutmayı başaran Roberto Martinez, Belçika Milli Takımı'nın da tarihindeki en çok galibiyet alan teknik direktör konumunda.

Fakat büyük turnuvalarda hayal kırıklığı yaratan İspanyol teknik adam, sadece 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yı üçüncülüğe taşımıştı.

Roberto Martinez, Euro 2020'de Belçika antrenmanına liderlik ediyor