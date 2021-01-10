Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, 18. haftada oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının yayını sırasında ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması nedeniyle özür metni yayımladı.

beIN Sports'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Uygunsuz tezahüratla ilgili açıklama;

COVID kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan “Maçı seyirci ses efekti ile izleme” seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz.

Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.







