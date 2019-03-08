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  • Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün tanıttığı yeni sistemindeki bedelli askerliğin ücreti belli oldu. Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL ve her 6 ayda bir bu ücret artacak.

08 Mart 2019, Cuma 13:20
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Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin bugün açıklamalarda bulundu. 

İHTİYAÇTAN FAZLA BAŞVURU OLURSA KURA ÇEKİLECEK

Yeni sistemin kalıcı olmasına gayret gösterdiklerini belirten Bakan Akar, "Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. 6 ay sonunda isteyenlerle sözleşme yapılacak. Lise mezunu gencimiz 1 ay temel askerliği bedellilerle yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli olursa kura çekilecek" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 Türk Lirası olarak belirlendi. 

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