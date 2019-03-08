Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika resmi açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, "(Yeni askerlik sistemi) Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek" dedi. Bedelli askerliğin ücreti ne olacak? Yeni Askerlik Sistemi nasıl olacak? İşte Yeni askerlik sisteminin bütün detayları...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak"

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi. Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL ve her 6 ayda bir bu ücret artacak.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY'A İNECEK!

Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında aharçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini canlı yayında açıkladı! Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve durum ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.

Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler.

İsteyenlere ise askerliği tanıyarak ve isteyerek biz subay astsubay kitlesinin oluşmasını sağlayacak. Bugün detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine koyacağız. Bu yaptığımız bir çalışma, bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Maaş ve harçlık için rakamlar subay maaşlarıyla tamamen orantılı olacak.

İşte yeni askerlik sisteminde son durum!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından yeni askerlik sistemine ait detaylar ortaya çıktı. Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak yeni askerlik sistemi nasıl olacak işte bütün detayları Ahaber ankara haber koordinatörü Fatih Atik anlattı.

Zorunlu askerlik hizmeti süresi 12 aydan 6 aya inecek. Lise mezunu olanlar ya da dagha az bir eğitime sahip olanlar bir aylık temel eğitimi aldıktan sonra 5 ay kıtada görev yapacak bunun sonunda erlere 'Kalmak ister misiniz?' diye sorulacak. Sınavlardan geçen erler kriterleri sağladıkları takdirde astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylar belirli şartlardan sonra subay olabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ

Düzenleme yasalaşırsa bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Bedeli dönemin şartlarına göre şekillenecek.

Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira oldu. Ücret 6 ayda bir artacak!